匯豐：美最快六月減息　港銀步伐未定

香港今年舉辦多項大型活動（大公報） 中評社香港1月12日電／2024亞洲金融論壇策劃委員會主席、匯豐香港區行政總裁林慧虹預測，美國最快於6月減息，今明兩年預計美國合共減息1.5厘，屆時聯邦基金利率將處於3.75厘至4厘水平。雖然預期美國即將踏入減息周期，但林慧虹認為，香港銀行何時減息及減息幅度多少仍不明朗，仍要看當時經濟環境情況而定。



大公報報導，林慧虹表示，今年市場話題將是減息，美國聯儲局已停止加息，預期美國經濟將會軟著陸，通脹亦會放緩，今年年底或明年年初美國通脹可望降至2%的目標水平。



超級大選年 市場波動增



至於今年投資環境，林慧虹指出，全球十個人口最多的國家均於今年大選，對經濟及投資市場均會影響及波動。但她認為，亞洲仍是全球經濟增長亮點，其中，印度將是增長最快的國家，而東盟受惠於人口紅利及外國直接投資（FDI）上升，預料今年國內生產總值（GDP）增長達4.7%。



內地方面，林慧虹預期房地產市場仍然疲弱，但內地持續出台政策支持，可望支持房地產市場繼續發展，加上消費逐步恢復的帶動下，預料今年內地GDP增長4.9%。她續稱，亞洲區將是環球經濟增長引擎，而香港是國際金融中心，加上特區政府、監管機構及業界齊心合作，作為區域結算中心，可望發揮超級聯繫人的角色。