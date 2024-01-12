美CPI升3.4%超預期　道指跌逾250點

美國通脹回升，上月CPI按年升3.4%，三個月最多。（大公報） 中評社香港1月12日電／美國去年年底通脹回升，消費物價指數（CPI）按年升3.4%，三個月最多，並高於預期的3.2%，按月計算，CPI升0.3%，同樣高於市場預期的0.2%，數據令市場對聯儲局首季減息的預期下降。受影響下，美股早段下跌，道指曾跌253點，報37442點。美債息亦曾升至4.03厘。



大公報報導，按年計算，12月份的CPI升幅亦由11月的3.1%升至3.4%，而不計食品和能源的核心指數，按月升0.3%，與預期相同，但按年計算，卻上升了3.9%，同高於市場估計的3.8%。經濟分析師一般較喜使用核心指數，而非整體CPI來觀察通脹未來的趨勢。



3月減息機會下降



從美國勞工部公布的統計數字顯示，住宿、電力、汽車保險、二手車的成本，已是連續第二個月錄得上升，並非如預期的下跌。其中，住宿成本占去了升幅的一半，不過，即使上月通脹回升，惟去年全年的通脹已顯著地回落，卻未有對勞工市場造成太大損害，這將為聯儲局在今年減息鋪路。



聯儲局最新公布的經濟預期顯示，其預計2024年將會減息3次。通脹數據公布後，芝加哥商品交易所聯儲局觀察顯示，3月份減息的機會由數據公布前的64%，略為回落至61%。減息預期下降，令美國債息升至4.03厘，美匯指數亦回升至102.744水平。



倫敦Equiti Capital總經濟師Stuart Cole表示，雖然核心指數按年增幅由4%回落至3.9%，但整體通脹率由3.1%升至3.4%，將令聯儲局難以相信通脹壓力已真正消除。另外，上周公布的新增職位仍然強勁，反映出勞工市場的韌性仍很大，以此來看，聯儲局在短期內減息的機會將會很低。