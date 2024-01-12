減息周期將至　利好全球股樓

中評社香港1月12日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑分析說，美國公布的重要經濟數據，大致上是牛皮偏軟格局，預計今年出現經濟硬著陸的可能性不高，但經濟溫和衰退總免不了。美元利率期貨及國際投行反映，今年聯儲局每一次議息都有減息0.25厘的機會，聯邦基金利率或降至低於4厘。減息對於美國以至全球樓市股市等投資者而言，都是好消息。



大公報報導，美國去年第三季國內生產總值（GDP）環比年率終值為增長4.9%，預期及前值是上升5.2%。通脹亦有所回落，反映美國經濟只是放緩，遠遠未到硬著陸境地，預計今年仍是穩步向前，有利美國以至全球投資市場。今年全球樓市股市普遍而言不宜看淡。



美國GDP隱性平減指數終值為上升3.3%，預期為上升3.6%，前值為上升3.5%；期內個人消費支出（PCE）物價指數終值為上升2.6%，前值為上漲2.8%；核心個人消費支出（PCE）物價指數終值為升2%，預期及前值均為上漲2.3%。消費者支出終值為增加3.1%，前值為增加3.6%。



儘管費城聯儲銀行公布，12月份製造業指數惡化至負10.5，差過11月的負5.9，市場原預期會改善至負3。當中多項指數轉弱，新訂單指數由正1.3，顯著惡化至負25.6；就業指數由正0.8，轉弱至負1.7；資本支出展望指數由負1.3，惡化至負7.5。投入物價指數由正14.8，上升至正25.1。



評級機構惠譽表示，美國、歐元區及英國政策利率自去年第三季以來一直按兵不動，目前可能已到本輪緊縮周期頂峰，預期美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行下一步行動將是減息，但下降速度將相當緩慢。



自上月中聯儲局連續第三次不加息以來，美國10年期債息跌穿3.9厘水平，低見3.876厘，其他年期債息亦告下跌。美國去年10月樓價再度錄得按年升幅，反映樓市持續﻿復甦。聯邦住房金融局（FHFA）公布，10月樓價按年升幅稍為加快至6.3%，按月升幅收窄至0.3%。



美國經濟穩定發展，有利全球投資市場，率先受惠是美國樓市股市，然後擴散到世界其他投資市場，加上通脹有回落之勢，今年投資市場前景亮麗。