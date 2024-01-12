郭一鳴：一部觸目驚心的反腐專題片

反腐專題片《持續發力縱深推進》海報。 中評社香港1月12日電／資深評論員﻿郭一鳴12日發表在大公報維港看雲的文章說，好幾個朋友向筆者推薦央視首播的電視劇《繁花》，據說這部王家衛執導，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演的三十集連續劇，剛一播出就穩占收視率首位。我還沒有來得及看這部劇集，卻看到一條消息指有另一部片子的收視率竟然力壓《繁花》，這部大收旺場的片子是內地反腐專題片《持續發力縱深推進》的第四集《一體推進“三不腐”》，我迫不及待在手機上找到這部片子，一看深感震撼，中國足壇的腐爛觸目驚心，“劇情”超乎想像，這部反腐片再次昭告中央刮骨療毒的決心。



文章說，央視在九日播出上述反腐專題片，主角是國家體育總局原副局長兼中國足球協會原黨委書記杜兆才、中國足球協會原主席陳戌源和中國國家男子足球隊原主教練李鐵，曾經主宰中國足壇的杜、陳、李“三巨頭”在鏡頭前低下頭，表示後悔並向國人和球迷謝罪。片中披露的案情令人瞠目結舌，例如李鐵花一千四百萬（人民幣）誘使對手打假波，製造所謂執教“八連勝”的神話，年薪八百萬的國家男足主教練的位子則是花三百萬買來，當中二百萬由他執教的武漢卓爾支付，他本人出資一百萬送給足協秘書長劉奕。隨後，李鐵和武漢卓爾俱樂部簽了一份六千萬元的“合同”，將卓爾隊的四名球員選入國家隊名單。



正所謂，上梁不正下梁歪。陳戌源在任職足協原主席這幾年，收受多家俱樂部錢財累計達數千萬元，就在陳戌源上任足協主席的前一晚，還收下地方足協負責人三十萬“拜碼頭”錢。杜兆才同樣收受財物數千萬元。片中提及一次李鐵策劃打假波的細節，二○一五年十一月一日中甲聯賽最後一輪，當時主場作戰的河北華夏幸福領先第三名大連阿爾濱兩分，只要拿一分就能衝超成功，時任河北華夏幸福主帥李鐵授意助教鄭斌，賽前找對手深圳球員黎斐花六百萬打點眾球員。原河北華夏幸福俱樂部董事長孟驚在片中出鏡稱，為了這場比賽大體上花費了一千四百萬元，跟深圳宇恒俱樂部、主教練和球員都“打了招呼”。這場比賽的賽果為二比二，華夏幸福最終搶到最後一張“中超入場券”。但其實黎斐當時認為球隊鬥志不足，沒有拉其他球員入夥，一人私吞六百萬。八年後，這場比賽被揭是假波。黎斐在片中出鏡講述一人私吞六百萬的交易內幕，引發球迷熱議，有網民認為黎斐此舉反而救了其他隊友。而曾經當選中國足球先生、效力過英超球隊的李鐵，最後落得鐵窗生涯的下場，令人唏噓。



文章說，專題片中有一幅足壇送錢辦事的關係圖，涉案人員多達十四名，包括中國足協多名原任中高層官員，國家體育總局原副局長兼中國足協黨委書記杜兆才位於圖中居高臨下的最上方。中國男子足球成績長期萎靡不振，屢次在關鍵賽事敗在亞洲弱旅手上，令全國數億球迷傷透了心，中國男足表現不堪早已淪為全民笑談料，正所謂愛之深責之切。顯然，導致這種現象不是個別官員的問題。上述腐敗關係圖中另一名曾經手握大權的中國足球協會原主席陳戌源在片中承認，中國足球腐敗不是在一個方面，是全方位的。這句話發人深省。據媒體報導，早在央視播出這部反腐專題片的預告之後，中國足協已要求內部員工“按時學習收看”，並且要求每個員工必須提交不少於一千五百字的觀後感。央視製作這部專題片真實大膽、毫不留情，目的就是要發揮警示和教育作用，中國足協是體育領域腐敗的重災區，每個員工都必須引以為戒。但是，政治學習和思想教育，不能代替體制改革，必須大刀闊斧進行全方位的改革，加強制度性監管，多管齊下才能根治中國足球的腐敗問題。