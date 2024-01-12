侯友宜到全台最大公有市場拜票　人氣爆棚

國民黨2024候選人侯友宜到台中建國市場拜票，受到熱烈歡迎。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月12日電（記者 方敬為）大選倒數計時，中國國民黨候選人侯友宜今天到台中掃街拜票，第一站到全台規模最大的公有市場“台中建國市場”拜票，受到熱烈歡迎，不少攤商準備吉祥物迎接，還有支持者高舉“侯友宜我愛你”手板相挺，人氣搶搶滾。



侯友宜選前最後一天上午到台中掃街拜票，連跑5個“立委”選區，持續爭取大台中選票，首站與台中第六選區（中、西、東、南）“立委”候選人羅廷瑋一同赴東區建國市場拜票，該市場為全台規模最大公有零售市場，占地2.23公頃，劃設711個攤位，是選將掃街拜票的熱門地點。



侯友宜抵達後，先與羅廷瑋赴建國市場福德祠參香祈福，隨後在建國市場自治會會長蔡鈴欽的帶領下進到市場內向攤商及消費者拜票請託，侯友宜到場受到熱烈歡迎，現場有支持者排排站高舉“唯一支持侯友宜，我愛你”手板迎接，不少攤商見到侯友宜上門，紛紛送上菜頭、大蒜、包子、粽子等象徵當選的吉祥物，並搶著握手合影，讓市場走道擠得水洩不通。



羅廷瑋表示，明天就要投票，希望在選前最後一天，藉由侯友宜的高人氣助選票極大化，也希望台中選民集中選票支持侯康，力促政黨輪替。