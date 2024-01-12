藍過半有望！郭正亮盤點激戰區剛好57席

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北1月12日電／2024選舉進入最後激戰時刻，藍、綠兩黨都要力拼“國會”單獨過半，針對全台各地藍營有機會翻盤的激戰區，前“立委”郭正亮昨天在網路節目中分析，新北市有機會增加3至4席（7、8、10、12選區）、桃園增加2席（1、6選區）、台中增加2到3席（2、5選區能贏，4選區結果難說）、台南有機會拿到1到2席（4、6選區）、高雄也是有機會拿到1到2席（3、6選區），國民黨這次最好的狀況，是加上無黨籍原住民“立委”選區的高金素梅，總席次113，剛剛好57席過半。



郭正亮11日在政論節目《大新聞大爆卦》針對六都選情進行分析。他指出，新北市上一次國民黨衹有3席，這次有機會增加3到4席，總共拿到7席就算選的很好。8選區（中和）一定是張智倫贏；10選區（土城三峽）林金結勝算高，就看郭台銘最後有沒有加持；7選區（板橋東區）葉元之本來落後蠻多，但從藍白合看板後知名度暴增，藍綠差距已拉到很近，羅致政又發生會影響婦女票的事件，葉元之有機會勝出。



而在12選區（七星區）的關鍵是廖先翔要能在汐止贏的夠多，因為汐止就佔三分之二的投票人口，該選區有7個行政區、幅員很大，賴品妤有投入資源經營但在“立院”沒什麼表現，且賴品妤跟廖先翔先後發生爭議事件，競爭很激烈、廖先翔勝算會大一點。



針對桃園市選情，郭正亮指出，民進黨除了2選區（楊梅、新屋、大園、觀音）現任“立委”黃世杰能連任，其他5席國民黨都會贏，藍綠席次會從目前的3比3，變成5比1。

