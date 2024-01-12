柯文哲：台美穩固關係為基礎　與大陸溝通

民眾黨2024候選人柯文哲12日在國際記者會中發言。（擷自民眾黨直播頻道畫面） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）針對美中台關係，台灣民眾黨2024候選人柯文哲12日召開國際記者會多次表達，台灣必須在中美對抗的全球架構下尋找平衡點，這是台灣領導人最重要也是最困難的工作。他表示，不管誰當選，台美關係都不會改變。若是他當選，一定會維持台美穩固的關係並願意和中國大陸開始溝通。



柯文哲強調，美國是台灣最重要的盟邦，也是目前世界上最強大的國家，因此會確保與美國的訊息是“no surprise”，這是前提，達成後再展開與大陸的溝通。他認為，台灣不應當以自己作為本位來衡量整個世界，而是須分別從中美的角度來看台灣，在做任何決策前，都得先思考這個決策是在中美雙方各屬於喜歡、可接受、可忍受、不能忍受，這4個層面的哪一個，中美都能接受最好，但最起碼也要可忍受。



柯文哲說，中美關係在過去30年有很多改變，有什麼理由美中台關係不會改變？最重要的概念是“動態平衡”，中美關係一定會持續變化，台灣必須在當中找一個平衡點。



柯文哲與副手吳欣盈12日共同舉辦國際記者會，報名的國際媒體共逾160家、312名記者，在台北晶華酒店舉行。



外媒問及，對美政策與現行民進黨政府有何不同？何以平衡台灣與中美關係？



柯文哲回應，在未來可見的時間內，美中對抗是世界的首要問題，所以兩岸問題不是指台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，台灣必須在中美對抗的全球架構下尋找平衡點。民眾黨的主張是，相信台灣不管誰當選，台美關係都不會改變，唯一可能改變的是跟中國大陸的相處方式。我們一定會維持台美穩固的關係，在此基礎之下，願意和中國大陸開始溝通。



外媒追問，未來若當選“總統”後，勢必需要處理兩岸危機，有什麼話對國際夥伴說？



柯文哲表示，台灣必須要有自主能力，不可諱言，美國還是台灣最重要的盟邦，美國也是目前世界上最強大的國家，所以在很多事務上，都會先確保跟美國的訊息是“no surprise”，讓雙方都能在互信的基礎下溝通。在維持台美穩固關係的前提下，開始展開與中國大陸溝通。