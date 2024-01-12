對華出口“閹割版”芯片凸顯美國尷尬窘境

中評社北京1月12日電／據多家美西方國家主流媒體透露，美國著名芯片製造商英偉達將於2024年第二季度開始量產為中國量身定做的“閹割版”人工智能芯片。



早在2022年10月，美國政府發布對華先進芯片出口管制規定後，英偉達為保住中國市場，推出“替代品”A800和H800芯片。但美國商務部對此頗為不滿，認為英偉達有意繞過政府禁令，遂於2023年10月再次收緊限制措施，將上述兩款芯片也列入管制清單。為應對新規，英偉達當前欲推出算力更低的“閹割版”H20、L20和L2芯片“特供”中國。而美國政府尚未採取進一步針對性限制措施。就此來看，美國對華打壓政策似乎出現“緩和”和“搖擺”跡象。



但我們必須清楚地認識到，美國此輪對華科技打壓政策的“真限制”本質。由於美國認定中國是戰略競爭對手，對華科技打壓、圍堵中國芯片產業，是其手中重要的一張“競爭牌”。美國商務部長雷蒙多直言：“芯片與人工智能對於美國的國家安全很重要，保護我們的國家安全比短期收入更重要。”這意味著，美國打壓中國科技的大戰略沒有任何鬆動和緩和。



但美國當前立場的確比以往更加克制，甚至“理性”，其原因有三個方面：



第一，“閹割版”的英偉達芯片已處於美國“小院高牆”政策邊緣或外部，不會對所謂的國家安全和美國科技競爭優勢構成實質性挑戰。很可能美國半導體專業評估團隊，已確認美國可以繼續在人工智能芯片等高科技領域保持對華代差優勢。



第二，保持中國市場份額。從2022年英偉達的營收狀況看，中國市場占其總收入的約25%。英偉達作為世界先進科技企業，需要依靠大規模外部市場銷售回籠資金，並用於投入下一代技術研發，以保持長期優勢。因此，中國市場是英偉達等美國高科技企業難以割舍的“蛋糕”。美國企業一直希望通過變通的做法，保持住在華市場份額和經濟利益。同時，芯片禁令已引發美國企業的強烈反彈，美國政府需要精準拿捏政策尺度。

