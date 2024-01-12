市場化改革是推進中國式現代化的關鍵

中評社北京1月12日電／2023年是改革開放45周年，2024年是新中國成立75周年。習近平總書記在2024年新年賀詞中強調，“要堅定不移地推進中國式現代化”“要全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力”。因此，深化改革開放、推進中國式現代化是2024年經濟工作的重點。



改革是決定當代中國命運的關鍵



中國改革開放是一項前無古人的開創性事業。習近平總書記指出，“改革開放是中國人民和中華民族發展史上一次偉大的革命”。自1978年12月召開黨的十一屆三中全會開啟了改革開放的偉大進程以來，已經整整45年了。



簡要回顧45年的改革歷程，從歷史進程與理論創新的角度可以大體劃分為三個階段：第一階段是從1978年黨的十一屆三中全會到1992年黨的十四大，歷經14年。這是解放思想、踔厲奮發，在改革發展實踐中重新認識計劃經濟、商品經濟和市場經濟，探索中國改革開放的方向和目標的階段。這一階段重要的理論成果是鄧小平理論的創立，包括深刻揭示社會主義的本質、確立社會主義初級階段基本路線，制定“三步走”發展戰略，成功開創了中國特色社會主義。第二階段是從1992年到2012年黨的十八大召開，歷時20年。這是確立社會主義市場經濟的目標模式，並以此全面推進、初步建立、不斷完善社會主義市場經濟的階段。這個階段我國在初步建立社會主義市場經濟基本框架的同時，推進全方位對外開放，全面參與全球化，開創了全面改革開放新局面。第三個階段是從2013年黨的十八屆三中全會作出新時代全面深化改革的決定至今。以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣全面深化改革，成功推進中國式現代化，馬克思主義中國化時代化從理論到實踐都實現了創新和飛躍。黨和國家各項事業取得了歷史性成就、發生了歷史性變革，中國特色社會主義進入新時代。



經過45年波瀾壯闊的改革開放，中國的綜合國力和國際影響力實現了歷史性跨越，從1978年到2022年，中國國內生產總值從3600多億元增長到121萬億元，占世界經濟比重從1.8%躍升到18%。中國經濟在世界的排位由第11位上升到第2位，貨物貿易總額居全球第一位。人均GDP從200多美元上升到1.27萬美元。實踐證明，改革開放是黨和人民大踏步趕上時代的重要法寶，是決定當代中國前途命運的關鍵一招。

