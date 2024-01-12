別樣“萬花筒”　時光“穿梭機”

1月6日在上海影視樂園拍攝的電視劇《繁花》的黃河路實景。（來源：新華社） 中評社北京1月12日電／據新華社報導，“太陽剛剛下了地平線。軟風一陣一陣地吹上人面，怪癢癢的。蘇州河的濁水幻成了金綠色，輕輕地，悄悄地，向西流去。黃浦的夕潮不知怎的已經漲上了……”這是茅盾先生的《子夜》開篇，一直被認為是描寫上海黃浦江和蘇州河的傳世名句。



約80年後，上海“50後”作家金宇澄嘗試將上海方言作為寫作的基底，於是這座城市又收穫了這樣一些妙筆。“時間飛快，陽光褪下來，蘇州河變濃，變暗。”“東南風一勁，聽見黃浦江船鳴，圓號寬廣的嗡嗡聲，撫慰少年人胸懷。”



《繁花》小說近35萬字，創作定稿於2012年冬，2013年由上海文藝出版社出版發行，成為暢銷書和長銷書。此後大約十年，導演王家衛鍥而不舍，從籌備到拍攝，大膽地“二次創作”，將小說中一部分“留白”的20世紀90年代上海故事擴容，生出一個全新的生命體——電視劇《繁花》。



最近，隨著電視劇《繁花》熱播，透過“繁花”這支歲月“萬花筒”、這部時光“穿梭機”，一段段關於上海的珍貴記憶又躍將出來，成為這座城市乃至大江南北的焦點話題。在中央廣播電視總台、騰訊視頻、東方衛視和江蘇衛視，《繁花》收視率和播放量一路走高；相關閱讀平台顯示，每天有40多萬人同時在線搜索並閱讀《繁花》原著，各大書店上架的《繁花》一時“洛陽紙貴”。與《繁花》創作關聯度很高的金宇澄非虛構回憶集《回望》也十分走俏。《繁花》不僅是在上海本地走紅，甚至已成為五湖四海、老老少少最近端著手機百看不厭的劇集，普通話夾著各地方言，邊看邊討論，好不熱鬧。



“愛了愛了！這就是上海！”“太好看了，老淚縱橫。”從和平飯店到外貿公司，從美食街區黃河路、進賢路，到早期13路電車串起的虹口提籃橋、普陀曹家渡，這張“繁花地圖”沉甸甸，“鋪滿”了上海這座城市彌足珍貴的時代記憶。30集電視劇，不僅帶來了電影般的質感，更展現出時代大潮中上海百姓的悲歡離合，那些勤奮、聰慧、機敏、堅韌的上海市民和“滬漂族”，緊緊抓住機遇，進而書寫傳奇。

