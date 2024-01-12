辦好第九屆亞冬會　助力服務國家發展戰略

中評社北京1月12日電／“綠水青山是金山銀山，黑龍江的冰天雪地也是金山銀山。”這個冬季，冰雪旅遊成為“頂流”，黑土地迎來高光時刻，曾經的酷寒已成為黑龍江獨特的發展優勢，譜寫東北振興的新篇章。



2025年第九屆亞冬會，是繼北京冬奧會後我國將要舉辦的又一重大國際綜合性冰雪體育盛會。我們要將“簡約、安全、精彩”的辦賽要求落到實處，高標準、高質量完成亞冬會籌辦任務，擔負起辦好亞冬會的政治責任和歷史使命，用好亞冬會熱度，打造龍江冰雪IP，點冰成玉，化雪成金，讓持續釋放的冰雪產業紅利為黑龍江高質量發展構建新優勢，培育新動能，打造新引擎，服務好國家發展戰略。



一、“帶動三億人參與冰雪運動”助力實施健康中國戰略



2023年末的“爾濱”熱鬧非凡，這也得益於“冬奧效應”的有力帶動，速度滑冰、單板滑雪、自由式滑雪等國際賽事相繼在北京、河北舉行，推動了冰雪運動的持久釋放。第十四屆全國冬運會賽事的大力推進，專業賽事持續展現冰雪運動精彩，賽事舉辦地的旅遊新名片不斷擦亮。尤其隨著哈爾濱2025年第九屆亞冬會籌辦工作緊密推進，大眾冰雪賽事和活動日益豐富，我省要在此大背景下，讓越來越多的人體驗冰雪、愛上冰雪，將我省青少年作為三億人上冰雪的主體，從校園開始，從教育入手，大力普及青少年冰雪運動。要充分發揮我省各級政府的主導作用，引導更多社會力量和社會資本投入冰雪運動場地設施建設和開展群眾性賽事等活動。要大力普及群眾性冰雪運動項目，按照親民、便民、利民的原則，組織開展多樣化的群眾性冰雪體育活動，讓“帶動三億人參與冰雪運動”的成果不斷鞏固擴大，將健康中國戰略落到實處。

