中國製造應向綠色要動能

中評社北京1月12日電／綠色製造是發展新質生產力的題中應有之義。在中國製造提質增效、轉型升級的過程中，綠色化和數字化互為補充、相互促進。一方面，數字化技術和成果能推進綠色製造；另一方面，數字技術和綠色技術相互融合，能產生更多新技術。



在“三碼”之外，部分企業又多了一項身份認證——“企業綠碼”。工業和信息化部日前公布了2023年度綠色製造名單，並面向綠色工廠試點推行“企業綠碼”，對綠色化水平進行量化分級評價和賦碼，直觀反映企業在所有綠色工廠中的位置以及所屬行業中的位置。



公布綠色製造名單、推行“企業綠碼”，是為了引領提升製造業綠色化水平。綠色工廠在獲得“企業綠碼”後，可向其採購商、金融機構、有關政府部門等出示，證明自身綠色化發展水平。“企業綠碼”每年更新一次，此次發布的綠色製造名單會動態調整，有進有出。顯然，這是要加強綠色工廠梯度培育和動態管理，樹立領軍標杆，引導綠色工廠持續對標、提升水平，帶動綠色技術推廣應用、產業鏈供應鏈協同轉型，推動綠色製造邁上新台階。



綠色製造是發展新質生產力的題中應有之義。發展新質生產力是要走生產要素投入少、資源配置效率高、資源環境成本低、經濟社會效益好的新增長路徑。綠色製造是現代化製造模式，其核心在於推動資源利用效率最大化、環境影響最小化。當前，環境污染問題依然嚴峻，綠色低碳發展是解決生態環境問題的治本之策。我國還處於工業化快速發展期，產業結構仍未跨越高消耗、高排放階段。要突破資源環境約束瓶頸，守護好美麗藍天，必須加快構建資源節約、環境友好的綠色製造體系，厚植高質量發展綠色底色。



發展綠色製造不僅有低碳環保的“面子”，也有經濟價值的“裡子”。相較高端化、智能化，綠色化轉型動力往往不夠，不少企業認為這是“賠本賺吆喝”。事實上，在綠色製造過程中應用的綠色技術、綠色材料等，不僅能幫助企業提高原材料利用率，減少能耗、降低成本，還能提升產品品質、科技含量和品牌附加值。已有越來越多的消費者更青睞綠色產品，願意為綠色創新買單，綠色消費蔚然成風。比如，2023年11月，新能源汽車、太陽能電池新能源產品產量同比分別增長35.6%和44.5%；太陽能工業用超白玻璃、單晶矽等綠色材料產品產量均增長30%以上。

