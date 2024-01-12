哈爾濱中央大街：漫步時光，“繁花”綻放

兩名外地遊客在哈爾濱中央大街自拍（1月10日攝）。（來源：新華社） 中評社北京1月12日電／據新華社報導，夜幕降臨，霓虹初上。



不同於白天的冰清玉潔，夜幕下的哈爾濱換上華麗的衣裳。依偎在松花江畔，全長1450米的中央大街，燈火絢爛、游人如織，街邊冰雕晶瑩剔透，街上音樂此起彼伏，熱鬧非凡。



高高的窗子、長長的木桌，腳下的雕花地板頗具質感，在中央大街一棟老建築改造的咖啡館，來自外地的遊客品嘗凍梨咖啡、糖葫蘆咖啡。“特意來體驗一下‘新晉’網紅，感覺很美妙，不虛此行。”彭女士和朋友從北京而來，奔赴與“爾濱”的約會。



這個冬天，“爾濱”火出了圈。作為“必打卡”的熱門景區之一，不管白天，還是黑夜，中央大街都是人潮湧動，每個街角、店面都洋溢著歡樂和喜悅。



這條始建於1898年的老街，名列我國“十大商業街”。20世紀初，伴隨中東鐵路的修建，一批僑民湧入哈爾濱，西方文化被一並帶入，街區內的建築匯集了文藝復興、巴洛克等多種歐陸風格，有著“建築藝術博物館”的美譽。



時光漫漫，老街上始終承載著濃鬱的生活氣息，洋溢著中西交融的浪漫氣質，街道兩旁的建築在靜默記錄，腳下的“面包石”在無聲訴說。



馬迭爾賓館前，遊客排著數米長隊，等待屬於自己的“網紅”冰棍；俄式餐廳裡，大列巴、格瓦斯、紅菜湯充滿異域風情；東北飯館裡，黃澄澄的鍋包肉被一盤盤端上餐桌，凍梨被削成薄片，熱水澆灌如花一般；花園陽台上，小提琴聲婉轉悠揚，人們駐足聆聽、拍照留念……



而今，百年老街連接著過去，也書寫著當下。在久違的聚光燈下，這裡變成萬眾矚目的舞台和秀場，各地乃至各國文化輪番登場，講述著宏大而鮮活的“中國故事”。

