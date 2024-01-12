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美國一囚犯在獄中身亡 家屬稱遺體器官缺失
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2024-01-12 11:51:51
中評社北京1月12日電／據海外網報導，美國全國廣播公司（NBC）1月11日報導，亞拉巴馬州監獄一名囚犯在被監禁期間身亡，家屬日前表示，發現遺體缺失多個器官。
身亡囚犯名為布蘭登·克萊·多特森（Brandon Clay Dotson），於2023年11月在亞拉巴馬州監獄死亡。同年12月，其家屬對亞拉巴馬州懲教機構提起訴訟，稱多特森的遺體被歸還時，心臟等器官已失蹤。
報導稱，亞拉巴馬州此前也發生過同類案件。一名已故囚犯的女兒表示，父親的遺體於2021年被歸還時已失去所有內臟。
（來源：海外網）
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