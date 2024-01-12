香港：中產交稅多福利少　議員促支援

立法會通過“關注中產階層的需要”無約束力議案，希望特區政府提出具體措施支持中產階層。（來源：大公報） 中評社香港1月12日電／據大公報報導，立法會11日辯論通過自由黨李鎮強動議，經其黨友易志明修正的“關注中產階層的需要”無約束力議案。議案提出，中產階層市民一向“交稅多、福利少”，在供養父母和養育子女等方面負擔沉重，希望特區政府提出具體措施支持中產階層。



多位出席立法會會議的政府官員表示，面對外圍經濟挑戰，政府必須審慎理財，嚴格控制政府開支增長和探討增加收入，亦會重視市民的需要。他們會將議員的意見轉達相關政策局。



相關議案指出，中產是推動社會向前發展的主要動力，中產階層市民一向“交稅多、福利少”，加上近年百物騰貴、環球利率及樓價高企，以及經濟前景不明朗，令他們在供養父母、醫療及子女教育等方面的開支增加，生活承受沉重壓力，難以向上流；促請政府針對生育、醫療、子女教育、住屋、交通、稅務、退休生活及保險等方面提出積極措施。（見附表）



提出方案的立法會議員李鎮強表示，面對百物騰貴，環球利率高企，經濟前景不明朗，香港中產承受沉重生活壓力。他贊同成立中產事務委員會，厘定中產定義，發放針對性數據，提出具體措施，讓中產階層共享經濟發展紅利，推動人心回歸。



倡推累進式子女免稅額



民建聯主席陳克勤認為，如要鼓勵中產生育，除了有金錢上的支援，更重要是令他們覺得整個社會、政府政策都在支持，讓他們覺得生小朋友不是壓力，“不是成天要忙著揾學校，擔心看醫生等問題。”



法律界林新強形容香港中產很苦，“公屋唔畀租，居屋冇佢份，私樓買唔起”，甚至遇到不公義，無資格申請法援，要承受高昂律師費，很多時被迫啞巴吃黃連。他表示，對於中產面對的問題，自己作為議員，有責任不厭其煩向政府重復提醒。

