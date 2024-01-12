疑羅致政與蔡、蘇對話外流　藍：“國安”破口

國民黨團召開“錄音檔連環爆，“國安”大破口！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月12日電（記者 楊騰凱）昨日網路又爆出疑似民進黨“立委”羅致政的錄音檔，談話對象是民進黨前“行政院長”蘇貞昌，內容提及蘇邀羅出任“行政院”發言人，但羅婉拒。對此，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會表示，羅被爆出與蔡英文、蘇貞昌的錄音，羅可能有錄音習慣，“總統”、“閣揆”對話被錄，“國安”單位應啟動調查。



日前傳出疑似羅致政與蔡英文對話錄音，昨日又傳出疑似羅致政與蘇貞昌對話錄音，內容疑似2019年蘇貞昌出任“行政院長”時，蘇邀請羅致政出任“行政院”發言人，但羅擔心個人過去發生過的事會影響團隊而婉拒。羅致政對此表示，不會每次有新的變造音檔上傳就回應。



國民黨團今日召開“錄音檔連環爆，“國安”大破口！”記者會，由國民黨團首席副書記長李德維主持、“立委”林為洲出席。



李德維表示，羅致政之前偷錄與蔡英文的對話，偷錄與蘇貞昌的對話，蔡英文、蘇貞昌為什麼不出來說說話，到底你與羅致政有沒有相關對話？只要蔡英文、蘇貞昌回想一下當年有無這樣的會面與對話就可以了，現在民進黨“立委”偷錄“總統”與“閣揆”對話，難道不是“國安”問題嗎？民進黨都悶不吭聲，這就是民進黨的態度嗎？



李德維指出，搞不好連民進黨賴清德都可能是被偷錄音的當事人，賴清德過去當“行政院長”時，有沒有和羅致政私下對話？難道民進黨就是這樣面對相關問題的嗎？此事應該立即啟動“國安”調查，相關資料被保存在哪裡？還有被誰拿走？是不是有心交給他人？還是無心被竊取。有沒有對價關係？有沒有利輸送？有沒有出賣台灣？



李德維指出，尤其羅致政長期擔任“立法院”“國防”外交委員會召委，有沒有洩密？民進黨不能悶不吭聲，把這樣重要的議題船過水無痕，尤其“國安局長”、“調查局長”，應該立刻對此事進行調查。



林為洲指出，現在最新爆出的錄音檔是羅致政與蘇貞昌的談話，我們要來證明這份錄音不是偽造，錄音時間是2019年1月11日，蘇羅會面地點是台北市青島東路7號二樓的“台灣國家聯盟”辦公室，那天羅致政到場時有接受媒體採訪，都有報導，“台灣國家聯盟”是蘇系的智庫。

