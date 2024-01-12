菲律賓碧瑤市腹瀉病例已超2700例

中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，1月12日，菲律賓碧瑤市政府公布的數據顯示，截至12日早上8時15分，碧瑤市的腹瀉病例已經超過2700例。



另據報導，在對該市的水體檢測中，一個采樣點的樣本被發現有大腸杆菌污染。碧瑤市市長馬加隆稱，該市供水的深井數量為67個，還需要進一步加大檢測力度。



碧瑤市在1月10日宣布暴發腹瀉疫情。



（來源：央視網）