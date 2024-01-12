2023年安徽僑企多方面取得進步突破

1月11日，安徽省僑商投資企業協會年會暨理事會議在安徽合肥舉辦。（來源：中國僑網） 中評社北京1月12日電／據中國僑網報導，超科電子、歆智生物榮獲“創客中國”創新創業競賽大獎、中盛溯源研發的國內首個iPSC來源NK細胞藥物獲批臨床、歆智生物填補國內空白的質譜檢測試劑盒產品獲准醫療器械註冊、安徽邦泰榮膺中房協AAA級房地產信用企業並躍居“2023中國房企百強”第56位……安徽省僑商投資企業協會會長陳齊11日在安徽合肥介紹說，2023年，安徽僑商僑企在科研攻關、成果轉化、融資運營等方面取得進步和突破。



當日，安徽省僑商投資企業協會年會暨理事會議在安徽合肥舉辦，陳齊作年度工作總結報告。過去一年，安徽僑商僑企切實發揮僑界聯繫廣泛、融通中外的優勢，找准聚焦點、結合點、著力點，為現代化美好安徽建設持續貢獻智慧和力量。



在賦能強省建設方面，去年年初，該協會與“科大矽穀”達成戰略合作，發揮各自優勢，共同吸引海內外人才回皖投資興業，努力為安徽省科技創新和產業發展聚勢賦能，全年共參與組織130餘名海內外僑胞赴“科大矽穀”考察對接。



在助力僑企發展方面，該協會利用平台優勢，舉辦了多場“僑銀”、“僑僑”對接活動，邀請銀行、投資機構和上市公司與僑企直面交流、對接合作，幫助協調解決融資信貸和應用場景方面的困難問題。動員組織僑企參加第八屆“創客中國”創新創業大賽、第二屆創業安徽大賽，以及合肥“雙招雙引”推介會、馬鞍山“詩城僑英薈”等各地各類對接交流或項目推介活動，不斷激發新僑創新創業活力，助力僑界創新成果轉化。



此外，在服務民生福祉方面，該協會始終弘揚僑愛傳統，引導、支持有意願有能力的僑商僑企積極參與公益慈善，助力民生事業。比如，安徽邦泰開展了2023年“大學夢·邦泰情”公益助學活動，連續11年助力貧困學子完成大學夢想；歐普康視在安徽全省啟動“僑愛心·光明行”活動，免費為眼疾患者、社區群眾提供健康咨詢和診療救助服務。