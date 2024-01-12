中評社北京1月12日電／網評：哈佛校長辭職再證美國社會的深層撕裂



來源：中國網 評論員：樂水



近日，上任僅6個月的哈佛大學校長蓋伊被迫辭職，引發國際社會廣泛關注。蓋伊是哈佛大學建校388年來的首位黑人女性校長，也是哈佛歷史上任期最短的校長。她的辭職標誌著美國黨派鬥爭正在向高校蔓延，將進一步激化保守派和左派之間的固有矛盾，並再次凸顯美國社會內部的尖銳對立。



蓋伊的辭職風波，起於其在國會聽證會上所作的證詞。去年12月初，蓋伊與賓夕法尼亞大學和麻省理工學院（MIT）的校長共同參加了在國會眾議院舉辦的聽證會。在被共和黨議員問及“反猶主義”言論是否違反校規時，三人均表示“應視情況而定”。這種模棱兩可的態度，惹怒了保守派議員及猶太裔精英。隨後，74名國會眾議員聯名致信哈佛、賓大和MIT，要求解雇這三名校長；眾議院教育與勞動委員會宣布就“猖獗的反猶主義”對三所學校展開正式調查；艾克曼、埃姆霍夫、布拉瓦尼克等猶太裔富商決定撤回對三校的捐款。迫於重重壓力，賓大校長於12月9日宣布辭職；不到一個月後，蓋伊也步其後塵。



蓋伊在辭職信中稱，保守派對她的攻擊來自“種族敵意”。由於蓋伊是哈佛歷史上的首位黑人校長，種族主義成為整個事件中無法迴避的話題。美國高校一向是倡導多元文化的左翼重鎮，而蓋伊的上任也曾被視為多元主義取得進步的標誌之一。自上世紀60年代以來，以“平權運動”為代表的左翼浪潮席捲全美。平權運動主張，少數族裔和女性等弱勢群體應在大學招生、企業和政府錄用過程中受到優先照顧。平權運動的主張在很大程度上代表了美國左派口中的“政治正確”。



但如今，“政治正確”正遭受來自保守派的猛烈攻擊。就在去年7月，美國最高法院一紙判決裁定，哈佛大學和北卡羅來納大學在招生過程中優先錄取少數族裔的政策違憲。這相當於以法律的形式推翻了平權運動半個多世紀的成果。在此背景下，蓋伊所指控的“種族敵意”並非空穴來風——猶太富商艾克曼就曾公開蔑稱蓋伊是“多元主義校長”。

