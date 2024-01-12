巴西溫州同鄉聯誼會在聖保羅舉行新年聯歡

1月11日，巴西溫州同鄉聯誼會新年聯歡活動在巴西聖保羅舉行。圖為巴西創業和小微企業部部長弗蘭薩（左五），中國駐聖保羅總領事餘鵬（左四），巴西溫州同鄉聯誼會會長朱軒初（右四），巴西青田同鄉總會會長葉王永（左二）等與會人員合影。（來源：中國新聞網） 中評社北京1月12日電／據中國僑網報導，當地時間11日，巴西溫州同鄉聯誼會在巴西聖保羅舉行新年聯歡活動。巴西創業和小微企業發展部部長馬爾西奧·弗蘭薩（Márcio França）等多位巴西官員，中國駐聖保羅總領事餘鵬，巴西廣東同鄉會會長蘇新效，南美洲閩南同鄉聯誼總會會楊志芳等多位僑領出席。



“從中國到巴西來的華僑華人，都懷有創業的心，我們盧拉總統正是在這方面有經驗，所以創立了創業和小微企業發展部，以更好地提供資源和服務。”弗蘭薩說，巴中經貿合作非常密切，下一步希望兩國在旅遊和人文領域有更多的友好交流與合作。



中國駐聖保羅總領事餘鵬致辭指出，巴西溫州同鄉聯誼會是巴西僑界非常有影響力的社團。自成立以來，在歷任會長帶領下，秉持“愛國愛鄉，團結互助”的理念，一步步成長壯大。尤其在“反獨促統”等大是大非問題上立場堅定，在國內遇有災情困難時積極馳援，為推動中巴交流與合作開展了許多卓有成效的工作，凝聚力和影響力不斷增強。



餘鵬表示，回首過去的一年，中國人民在中國共產黨領導下，沿著中國式現代化道路砥礪前行，取得了輝煌的成績，同時也給包括巴西在內的世界各國帶來新的機遇。2023年，中巴貿易額再創新高，巴西對中國出口超過1000億美元，中巴各領域合作不斷深化，凸顯出兩國關係的跨越式發展和互利合作的巨大潛力。



餘鵬說，2024年是中華人民共和國成立75周年，也是中巴建交50周年，巴西將主辦G20峰會。中巴是全面戰略夥伴，也是國際社會中維護公平正義、促進發展繁榮的中堅力量。我們願繼續同巴西各界朋友一道，以兩國元首達成的重要共識為引領，不斷鞏固深化拓展中巴全面戰略夥伴關係，打造新時代更加緊密的中巴命運共同體，在百年變局中維護共同利益、造福兩國人民，攜手推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。



巴西溫州同鄉聯誼會會長朱軒初表示，弗蘭薩部長出席此次活動並發聲支持華人參政競選聖保羅市議員，是巴西政界對旅巴華僑華人群體的關切和支持。期許在中國駐聖保羅總領館支持下，更好地服務服務僑胞，為中巴交流與合作做出更大貢獻。