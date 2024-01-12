和音：平等相待、守望相助、互利共贏的典範

中評社北京1月12日電／新年伊始，中國同馬爾代夫提升雙邊關係，表明中國不斷深化拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係網絡，朋友圈越來越廣，新朋友越來越多，老朋友越來越鐵。



1月10日，習近平主席同來華進行國事訪問的馬爾代夫總統穆伊茲舉行會談。此次訪華是穆伊茲總統就任以來對外國進行的首次國事訪問，穆伊茲總統也是新年以來首位應邀訪華的外國元首，充分體現雙方對發展中馬關係的高度重視。兩國元首宣布，將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係。這是符合中馬關係發展需要和兩國人民期待的決定，將為雙邊關係發展注入新動力、開辟新願景。



中國和馬爾代夫是傳統友好近鄰，兩國人民通過古代海上絲綢之路建立友好聯繫。中馬建交52年來，兩國始終相互尊重、相互支持，樹立了大小國家平等相待、守望相助、互利共贏的典範。2014年9月，習近平主席對馬爾代夫進行歷史性國事訪問，雙方一致同意建立中馬面向未來的全面友好合作夥伴關係。近年來，兩國關係深入發展，共建“一帶一路”和各領域交流合作取得豐碩成果。新形勢下，中馬關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機。雙方一致同意將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係，進一步發揮高層交往的政治引領作用，推動打造中馬命運共同體。



堅定相互支持對方維護國家主權獨立和領土完整，這是中馬關係持續良好發展的堅實基礎。中方尊重和支持馬方探索符合本國國情的發展道路，堅定支持馬方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，願同馬方交流治國理政經驗，加強發展戰略對接，推進高質量共建“一帶一路”，為中馬友誼樹立新標杆。馬方堅定奉行一個中國政策，反對外部勢力以任何借口干涉中國內政，支持中國為實現國家統一所作的一切努力。會談時，習近平主席深刻闡釋了中國共產黨百年奮鬥歷程和寶貴經驗。穆伊茲總統日前參訪福建，親眼目睹並讚賞中國發展取得的巨大成就。



馬爾代夫是最早加入共建“一帶一路”倡議的國家之一。在共建“一帶一路”框架下，中馬兩國實施了社會住宅建設、維拉納國際機場改擴建等項目，助力馬爾代夫城市發展。穆伊茲總統表示，中方為馬經濟社會發展提供了大量寶貴幫助，馬中合作特別是共建“一帶一路”，使馬爾代夫人民受益良多，馬中友誼大橋已經成為兩國人民友誼的象徵。會談後，兩國元首共同見證簽署關於構建中馬全面戰略合作夥伴關係行動計劃以及共建“一帶一路”、災害管理、經濟技術、藍色經濟、數字經濟、綠色發展、基礎設施和民生等領域多項雙邊合作文件。雙方進一步深化相互理解和互利合作，將推動中馬關係實現更大發展。

