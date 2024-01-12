台官方：13日零時起不能助選　違者罰百萬

“中選會”提醒投票注意事項。（照片：“中選會”提供） 中評社台北1月12日電／明天就是大選投票日，“中選會”今日舉行選務記者會並發布新聞稿提醒，13日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以新台幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰。經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。



“中選會”表示，本次選舉，選舉人數超過1，954萬人，其中首投族人數，亦即2000年1月12日至2004年1月13日期間出生的現住人口數約有102萬人，返台行使選舉權有4，120人。本次大選要選出正副“總統”各1人，113位“立法委員”，包括區域“立法委員”73人、不分區及僑居國外國民“立法委員”34人、平地原住民及山地原住民“立法委員”各3人。



明天投票時間從上午8點到下午4點，“中選會”提醒投票時應注意事項如下：



第一，請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。



第二，請不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。



第三，圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。



第四，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。



第五，不可以撕毀選舉票，違者，處以新台幣5千元以上5萬元以下罰鍰。

