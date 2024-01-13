朱松嶺答中評：美看到中方解決台灣問題決心

朱松嶺（中評社資料圖） 中評社北京1月13日電（記者 海涵）美國白宮國安會10日晚間罕見舉行台灣大選專題媒體電話簡報會。白宮不具名高官重申，美國堅持其長期的“一中政策”，不支持“台獨”，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話。對此，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，此次美國再次表態“只要是以和平方式解決兩岸分歧，我們對最終解決方案不持立場”，說明美方理解到了中方在台灣問題上沒有任何妥協餘地、在解決台灣問題上不惜任何代價，看到了中國大陸解決台灣問題的決心。



朱松嶺表示，台灣問題是中國的內政，島內選舉本身也是中國人內部的事務。美國在台灣大選前罕見就台灣大選舉行專題媒體電話簡報會，這是美國介入島內選舉的表現。美國一方面明確提出不讓中國大陸介選，一方面通過各種方式進行選舉的誘導，除了這次專題簡報會，美國甚至還高調對外放出消息稱選後會排高級代表團訪問台灣，種種舉動在過往都較為罕見。



這次簡報會中，一個值得關注的地方在於，美國重申“只要是以和平方式解決兩岸分歧，我們對最終解決方案不持立場。”對此，朱松嶺表示，這次是在拜登政府任內美國首次重申這一表述。當初中華人民共和國中央政府同美利堅合眾國建交的時候，美方就秉持此種態度。在過往的時間里，中方不停向美方闡述中方在台灣問題上的底線紅線，且十分明確地反復強調台灣問題是中國核心問題中的核心，針對不承認自己是中國人的“台獨分子”沒有任何讓步餘地。台灣問題一定要解決，這是中華民族的責任。

