王金平：盼政黨輪替　集中選票投可能贏的

國民黨前“立法院長”、挺侯康全台後援總會長王金平。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月12日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，鴻海創辦人郭台銘的立場與動態受矚目。中國國民黨前“立法院長”、挺侯康全台後援總會長王金平12日表示，他從頭到尾沒接觸到郭台銘，但他知道有人積極嘗試接觸，看看今天的發展會如何，他是希望郭台銘回來（歸隊國民黨之意）並有所回應。



王金平也強調，大家都希望政黨輪替，要輪替當然是要集中選票投比較可能當選的那組。



國民黨“立委”候選人徐巧芯今日上午邀請到王金平、國民黨台北市議員詹為元陪同車隊掃街拜票，王金平提早到集合點台北市議會，接受媒體聯訪。



記者問，是否有勸郭台銘團結回歸挺國民黨？王金平說，當然，這是大家的期待，會不會如願？不知道。他是希望郭台銘回來並且有所回應。他不知道郭的動態與態度，就看今天的發展，他知道有人在積極嘗試接觸郭。至於是不是他？王則否認。



國民黨屏東縣議長周典論女兒、前中常委周孟蓉在臉書發文稱，郭台銘去年11月25日明確表態說支持國民黨2024候選人侯友宜才能下架民進黨。若支持台灣民眾黨2024候選人柯文哲則是保送民進黨2024候選人賴清德。卻遭郭台銘辦公室發言人黃士修否認說，沒聽過、不評論。



王金平對此表示，自己對這件事一無所知，沒連繫上郭台銘、也沒連繫上周典論，他沒參與，比媒體還晚知道此事。