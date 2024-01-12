中評社北京1月12日電／據中國體育報報導，卡塔爾男足亞洲杯將於1月12日拉開帷幕。舉辦一屆世界杯般的亞洲杯，將是卡塔爾第三次作為東道主舉辦亞洲杯的目標。



這將是卡塔爾繼1988年和2011年之後第三次舉辦亞洲杯，也由此成為第一個舉辦三屆亞洲杯的國家，超過舉辦過兩屆亞洲杯的伊朗、泰國、阿聯酋。在舉辦過2022年世界杯後，卡塔爾再度迎來了國際大型足球賽事。24支亞洲球隊將在9個體育場展開51場對決，這些球場中有7座承辦過2022年世界杯比賽，可以說東道主將沿用承辦世界杯留下的寶貴遺產。



卡塔爾亞洲杯組委會官員在接受採訪時表示，卡塔爾在賽事安排、安保、交通等方面都做好了充分準備，將努力舉辦一屆高水準的亞洲杯賽事。“我們希望舉辦一屆像卡塔爾世界杯一樣成功的亞洲杯，為此亞洲杯的籌備工作實行與世界杯同樣的標準，希望這屆亞洲杯像世界杯一樣火熱。”卡塔爾亞洲杯組委會營銷與傳播執行總監哈桑表示，“來卡塔爾看球的外國球迷數量龐大，目前已售出的門票數量在90萬張左右。”



亞洲杯開幕式將於北京時間1月12日晚10點在盧塞爾體育場舉行，這座球場舉辦過2022年世界杯阿根廷與法國隊的決賽，本屆亞洲杯的決賽也將在這裡舉行。開幕式結束後，本屆亞洲杯揭幕戰將正式打響，東道主卡塔爾將與黎巴嫩展開角逐，開球時間為北京時間1月13日0點。



（來源：中國體育報）