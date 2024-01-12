海南：寶寶有人看　家長“托得起”

中評社北京1月12日電／據海南日報社報導，1月10日8時30分，三亞市托育服務指導中心托育園陸續迎來了“小寶”們。不同於普通幼兒園，這裡的寶寶都在3歲以下，不少都是被父母抱著送來，又被老師抱著進教室，這是三亞市首家公辦托育園。



“小可愛，你來了，老師抱抱，跟媽媽再見。”老師從家長懷里抱過來小寶寶，孩子扭過身去和媽媽擺擺小手，繼而用雙手環住老師脖子，被抱進教室。



三亞市民陳曉夢將2歲9個月的兒子送進托育所後，準備去上班。



“我和老公都要上班，家里沒有老人照顧孩子，聽鄰居介紹這裡有家公辦托育園，我就把孩子送來了。在這上了一段時間，感覺很不錯。”陳曉夢說，之前她也找過其他幼兒園，但3歲以下孩子的托育費對於她而言有點難以承擔。



“我兒子在這家公立托育園，一個月保教費1800元，夥食費500多元，比我之前問過的機構便宜一半。”陳曉夢說，公立托育園，讓她和家人都比較放心，少了孩子沒人照看的後顧之憂。



據瞭解，三亞市托育服務指導中心托育園日常由第三方品牌公司代為管理，人員工資、場地租賃、辦公耗材、管理費用等運營成本均由該市財政撥款支持，每年運營成本約350萬元，於2023年2月13日正式掛牌並面向全市招收3歲以下嬰幼兒入托。



該中心負責人盛含英說，三亞市托育服務指導中心目前有75個托額數，可提供3歲以下嬰幼兒的照護服務，包含半日托、全日托、計時托和親子課堂、家長課堂等多元化服務。



海南日報記者從省衛生健康委獲悉，目前，全省針對0至3歲幼兒的托位為3.5萬個，在托人數2萬人，入托率僅為7.44%，托位使用率57%。“當前我省托育服務處在發展初期，省級和大部分市縣財政尚未落地補貼措施，民營企業托育機構收費高，導致一些有入托需求的家庭承擔不起入托費用。”海南省衛健委人口監測與家庭發展處處長吳光榮坦言，“家庭送不起”與“機構收不足”的現象較為突出，托育行業發展壓力較大。

