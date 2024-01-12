羅致政不受性愛片疑雲影響　賴清德陪同掃街

民進黨賴清德陪同新北市選將羅致政進行車隊掃街拜票。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月12日電（記者 黃筱筠）民進黨候選人賴清德今天到新北市進行車隊掃街，賴也到板橋與受到疑似自拍性愛影片困擾的“立委”羅致政合體掃街。羅雖然近日受到影片與音檔困擾，但他今天與賴一起車隊掃街時，羅動員出不少板橋里長，讓賴清德看到眾多支持者，臉上表情也一直微笑，還把身體與手伸出防彈玻璃外，與民眾揮手致意，甚至與民眾碰手。



明天就要選舉投票，民進黨候選人賴清德上午前往新北市，陪同“立委”吳琪銘、羅致政、張宏陸等人車隊掃街。由於羅致政近日捲入深偽不雅影片及與蔡英文、“行政院”前院長蘇貞昌談話錄音疑似外洩事件，因此備受媒體關注，對此羅受訪時低調回應，檢調已經併案調查，就由檢調去處理。



賴清德今天上午陪同吳琪銘車隊掃街前，媒體關注今天來到新北，會怎麼支持羅致政？相信他之前的說法嗎？賴清德回應，身為民進黨主席，也是“總統”候選人，他衹有一項使命，不僅“總統”“副總統”要高票當選，“國會”也要過半，特別是在新北是全國的大票倉，也是自己的故鄉，懇請故鄉的父老鄉親能夠踴躍支持。



賴清德強調，要讓吳琪銘，還有民進黨所推薦的候選人都能夠高票當選，“最後的階段，除了我給予助選以外，各個候選人也一定要卯足全力，做最後的衝刺，贏得最後的勝利”。



另針對媒體關注深偽影片的鑑定結果是否已出爐，羅致政上午受訪說，檢調已經併案調查，就由檢調去處理，“我不是被害人啊，影片當中不是我，我怎麼會是被害人？”至於結果是否有寄給他？羅說，“沒有”，今天就是車掃，檢調已經立案併案調查。