柯文哲自稱對日最親善　兒子在日本讀書

民眾黨2024候選人柯文哲。（照片：民眾黨提供） 中評社台北1月12日電（記者 鄭羿菲）針對台日韓關係，台灣民眾黨2024候選人柯文哲12日召開國際記者會時表示，關於東亞地區的和平，台灣、日本、美國應當建立一個關於“國家安全”的溝通平台，台日之間在經濟上的垂直分工模式相當成功，他也希望台灣能參加東亞區域經濟組織，不管是CPTPP，或RCEP。



柯文哲與副手吳欣盈12日舉行國際記者會，共逾160家國際媒體、312名記者報名，在台北晶華酒店登場。



柯文哲還保證，就台日關係上，他應是李登輝之外，對日本最親善的台灣政治人物，因為連他的兒子現在都在日本念書。



柯文哲也說，台灣與韓國的半導體工業存在平行競爭，因此有很強烈的衝突，台灣與韓國必須在“經濟部長”以上的層面有更多的對話，以達成區域經濟合作。



外媒問及，前日本首相安倍晉三說“台灣有事就是日本有事”，蔡英文日前也說“日本有事就是台灣有事”，您的看法如何？打算怎麼發展台日關係？



柯文哲表示，今年6月他去訪問日本，“台灣有事，日本有事，美日同盟有事”這句話，幾乎是他遇到的每一個日本“國會議員”或官員都在重覆的話，因為日本有超過97%的能源運輸必須通過台灣海峽， 因此台海穩定對日本的生存非常重要。



柯文哲主張，關於東亞地區的和平，台灣、日本、美國應當建立一個關於“國家安全”的溝通平台，這也是當年李登輝一直在強調的，但這個機制在陳水扁執政後，慢慢消失。

