寧波天一閣藏書樓：細心存善本、數字化傳播

（來源：人民網） 中評社北京1月12日電／據人民日報社報導，浙江寧波，月湖西畔。400多年來，天一閣書香不絕、文脈不斷。登記藏品22萬餘件，其中古籍30餘萬卷，5493册入選國家珍貴古籍名錄……如今，天一閣不僅沿襲古制，通過巧妙的建築設計、嚴格的管理制度，將善本細心保存，更引入智能技術設備、培養古籍修復人才，精心修復古籍。一個個數字平台、一場場線上展覽，將古籍文化傳播得更廣、更遠。



浙江寧波，月湖西畔，坐落著一座古老的私家藏書樓——天一閣。天一閣始建於明嘉靖年間，至今書香不絕。



走進院內，草木葱蘢，江南園林讓人眼前一亮；登樓遠眺，長廊曲折，閣前的天一池碧波蕩漾。以藏書樓為重點、以藏書文化為特色的天一閣博物院，登記藏品22萬餘件，其中古籍30餘萬卷，5493册入選國家珍貴古籍名錄。



400多年來，天一閣藏書樓和其所收藏的珍貴善本，是中國藏書文化的標識，也是中華文明生生不息的縮影。



書藏萬千



巧妙設計建築，嚴格管理制度



步入園內，首先映入眼簾的是天一閣建造人範欽的坐像。雕塑旁的東明草堂，是天一閣建成前範欽的藏書之地。據說，藏書最多時達7萬多卷。



與東明草堂一墻之隔的範氏故居，原是範氏家族的生活區域。範氏故居與天一閣藏書樓之間，用高墻隔出了一條長長的防火巷道。“將生活區與藏書區隔開，是為防範火災波及藏書樓而作出的精心安排。”天一閣博物院古籍地方文獻研究所主任李開升說。

