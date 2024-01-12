陳玉珍：郭守護兩岸和平心不變　須政黨輪替

陳玉珍向金門民眾喊話要支持中國國黨、侯康配及她本人。（照:陳玉珍臉書） 中評社金門1月12日電／距離2024選舉投開票日不到24小時，中國國民黨金門“立委”候選人陳玉珍今天在臉書向金門鄉親喊話，明天要出門投票，發揮智慧、集中選票，“總統”票投3號侯康配，“立委”支持2號陳玉珍，政黨票投9號中國國民黨。把安全赢回來、把和平赢回來、把繁榮贏回來！



陳玉珍也在文中提及鴻海集團創辦人郭台銘，強調她的心與郭董事長的心是一樣的，都不要戰爭，要和平，要繁榮，“中華民國”的下一代才有未來。但這一切，必須要實現政黨輪替、下架民進黨才能做到。這正是郭董事長之所以選擇成全、毅然退選的原因。陳玉珍相信，郭台銘守護兩岸和平的心永遠不會改變，守護“中華民國”的心永遠不會改變。為了“中華民國”的未來，我們一定要赢，完成政黨輪替、改變台灣！



陳玉珍臉書全文：



1月13日，我們又將迎來四年一次的“總統”和“立委”選舉。與以往選舉不同的是，在複雜多變的國際和兩岸情勢下，這將是一場決定國家前途命運的選舉。作為曾是國共內戰前線戰地、深受戰爭創傷的金門鄉親，玉珍深感責任重大。



2008年至2016年的台灣海峽，曾經是和平的海峽、繁榮的海峽，在民進黨執政8年後，何以成為英國《經濟學人》雜誌眼中下一個國際衝突熱點發生地？不久前，新加坡學者馬凱碩表示，台灣是世界上最危險的中心地帶，擔憂台灣可能繼2022年的烏克蘭、2023年的加沙之後，成為下一個被犧牲的地緣政治棋子。全球政治風險諮詢機構歐亞集團，將民進黨“總統”候選人賴清德跟烏克蘭“總統”澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱“美國的危險朋友”，認為賴若當選“總統”，台海不安現狀可能很快會受到考驗。

