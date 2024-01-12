“藍色糧倉”挺進深遠海

中評社北京1月12日電／據經濟日報社報導，農業農村部日前發布數據顯示，在沿海各地加速推進深遠海養殖高質量發展下，截至2023年底，已建成重力式網箱2萬餘口、桁架類網箱40個、養殖工船4艘；建成深遠海養殖水體4398萬立方米，產量39.3萬噸，比“十三五”初期分別增加3.3倍和2.4倍。



水產品是重要農產品，能夠增加食物總量，緩解主糧和畜禽產品供給壓力。近年來，隨著經濟社會發展，居民對海水產品的需求剛性增加，在陸域與近海養殖空間趨緊的情況下，蘊含廣大潛力的深遠海養殖是建設“藍色糧倉”、向海洋要食物的重要途徑。



“與傳統養殖方式相比，深遠海養殖的設施裝備更為先進、養殖技術更為領先、產業鏈更為完備。”農業農村部漁業漁政管理局相關負責人介紹，發展深遠海養殖除了能夠增加優質水產品供給外，還能有效帶動水產育種、預制菜加工等相關產業發展，延伸產業鏈、提升價值鏈，有力推動海水養殖向現代化轉型升級。



從設施裝備水平看，深遠海養殖採用的重力式網箱能夠實現在20米水深的灣口開放海域穩定養殖，是目前深遠海養殖最主要、最成熟的養殖模式；桁架類網箱開發出了全潛式、半潛式、浮式、座底式等多種類型。養殖機械化、自動化和智能化水平顯著提高。



從配套養殖技術看，針對深遠海養殖，沿海各地結合實際研發了一批適養新品種，大西洋鮭、許氏平鮋、軍曹魚等高值品種的選育工作也在加快推進。



從海洋生態保護看，深遠海養殖通常布設在水質更優、流速更快、生態容量更大的海域，魚類在天然的環境裡生長，發病少，用藥少。養殖的廢棄物能夠得到妥善處理，對環境影響比較小。



當前，深遠海養殖產業集聚效應已初步顯現。山東省在青島、煙台、日照等地布設深遠海養殖漁場，建成全球首艘10萬噸級養殖工船“國信1號”；福建省在連江定海灣培育形成桁架類網箱集群，“仿野生”大黃魚售價顯著提高；廣東省依托粵港澳大灣區大市場，在珠海枕箱島海域形成深遠海養殖集聚區；海南省在樂東龍栖灣海域將深遠海養殖與休閑型海洋牧場融合發展，實現經濟與生態效益雙贏。

