和評理｜叫囂“中國威脅論”治不了自身病症

中評社北京1月12日電／據中國日報社報導，近日，英偉達（Nvidia）在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2024上宣布，四家中國車企將採用其開發的DRIVE技術賦能自動駕駛系統。



中國市場約占英偉達營收的20%，在尋求維持現有市場份額的同時，該公司還要顧及美國政府的對華出口管制。英偉達此前表示，為不違反美國政府限制對華出口先進芯片的管制，其現階段出口的芯片均為中國市場定制款。美國發起“芯片戰”企圖遏制中國高新科技發展，許多企業被迫應對，英偉達只是其中之一。



去年11月份，在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會上，除英偉達外，包括英特爾、高通、AMD、美光、德州儀器、ASML、三星電子在內的幾乎所有主要芯片企業都展出了其最新產品、技術和服務。



隨著數字經濟迎來爆發期，中國早已成為全球最大芯片市場。2022年，中國芯片及相關設備的進口額達到4156億美元。



因此，芯片巨頭無法承受撤出中國的代價，包括美國企業，他們要在積極採取措施、豐富產品品類的同時，遵守美國政府的出口管制。作為業內人士，這些企業非常清楚，美國政府利用“國家安全”為“芯片戰”正名，只是部分對華鷹派政客羅織的莫須有罪名，企圖為“中國威脅論”這一虛假敘事增添幾分可信度。



事實上，正如惟恐語不驚人的美國政客所展現的，美國如今面臨的主要威脅，是其無力進行自我革新，無力阻止極端的黨派紛爭，使得美國政治體制被嚴重削弱。美國政治功能失調導致自身撕裂，也令國內一系列緊迫問題始終懸而未決。若不是在全球金融、科技和軍事領域享有主導地位，美國也沒有能力把自己製造的問題歸咎於中國。



正值美國大選之年，面臨來自共和黨要求對華強硬的壓力，拜登政府又在商討新的懲罰性關稅和出口管制清單。



我們認為，美國政府如今需要做的，並不是繼續加碼其脅迫性、霸凌性和非理性的貿易措施，而應該聽取芯片企業及其他受影響行業的呼聲，停止一切傷害各方利益的行為。



（來源：中國日報網）