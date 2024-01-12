臉書大談政黨輪替　陳水扁又表態？

陳水扁說，不知道哪位候選人，13日可以再度締造空前的歷史紀錄。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北1月12日電／2024大選倒數1天，陳水扁繼昨日臉書與IG等社群發文，秀出一張扁式迷因圖，上面有“台灣的選擇”5字，讓柯粉沸騰，認為是表態挺民眾黨柯文哲。陳水扁12日又在臉書發文，回憶2000年“水蓮配”最後一夜造勢晚會，文中提到“首次政黨輪替的歷史新頁”。又說希望明天可以再度締造空前的歷史紀錄。



此文一出，又再次引發網友諸多聯想和揣測，有網友喊出“陳水扁！你不要再玩了”。



陳水扁在臉書貼上一張附著圖文的圖檔，照片拍攝的時間點為2000年3月17日，地點為中山足球場，當夜為“水蓮配”最後一場造勢晚會，現場裡外都擠滿了支持者。



陳水扁在該張圖中寫下，“那夜過後台灣人民一起寫下首次政黨輪替的歷史新頁，24年後的今晚又是熱鬧滾滾，不知道哪一位候選人，在台灣人民用愛與選票的支持下，明天可以再度締造空前的歷史紀錄”。



對此，網友紛紛留言表示，“畫重點，政黨輪替，歷史紀錄”、“他講政黨輪替”、“政黨輪替？懂”、“陳水扁講政黨輪替，大家懂了吧”、“政黨輪替，陳水扁懂玩喔”、“真不怕被抓回去”、“按陳水扁的球路，等下會繼續投下去”。



不過也有人持其他觀點，稱“三位好像都陳水扁提拔的”、“沒想到再一次的三咖督竟然成局人是陳水扁”、“陳水扁就是個負面形象”、“他就只是對選舉感到興奮吧”、“影響力有限”。