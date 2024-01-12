【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄羅斯一新型護衛艦列裝北方艦隊
http://www.CRNTT.com
2024-01-12 14:34:03
中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，當地時間1月11日，俄羅斯國防部說，新型護衛艦“戈洛夫科海軍上將”號列裝俄海軍北方艦隊。
俄國防部當天在社交媒體發布消息說，俄海軍22350型護衛艦“戈洛夫科海軍上將”號從聖彼得堡抵達位於北莫爾斯克市的北方艦隊基地碼頭。俄北方艦隊司令莫伊謝耶夫說，22350型護衛艦採用先進技術建造，配備新型高超音速導彈等高精度導彈武器，將俄軍水面作戰能力提升至新水平。
（來源：央視網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
法媒：俄“匕首”導彈真的“無可匹敵”嗎？
(2024-01-12 10:40:01)
俄一新型護衛艦列裝北方艦隊
(2024-01-12 10:33:35)
梅德韋傑夫再發“核武器”警告
(2024-01-12 10:09:17)
俄稱摧毀烏軍彈藥庫 烏稱擊落俄軍導彈
(2024-01-11 15:04:46)
瑞典：將向拉脫維亞派遣“地面作戰部隊”
(2024-01-11 15:03:30)
伊朗展示新型導彈護衛艦
(2024-01-11 10:15:40)
中評編譯：印度與俄羅斯關係升溫
(2024-01-11 01:12:18)
俄稱襲擊烏軍彈藥庫 烏稱打擊俄火炮系統
(2024-01-10 14:56:08)
俄媒：俄導彈熱誘餌令烏克蘭“叫苦不迭”
(2024-01-10 12:04:57)
俄羅斯專場演出展現民族管弦樂獨特魅力
(2024-01-10 10:43:51)