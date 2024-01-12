俄羅斯一新型護衛艦列裝北方艦隊

中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，當地時間1月11日，俄羅斯國防部說，新型護衛艦“戈洛夫科海軍上將”號列裝俄海軍北方艦隊。



俄國防部當天在社交媒體發布消息說，俄海軍22350型護衛艦“戈洛夫科海軍上將”號從聖彼得堡抵達位於北莫爾斯克市的北方艦隊基地碼頭。俄北方艦隊司令莫伊謝耶夫說，22350型護衛艦採用先進技術建造，配備新型高超音速導彈等高精度導彈武器，將俄軍水面作戰能力提升至新水平。



（來源：央視網）