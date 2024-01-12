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印尼伊布火山噴發　火山灰柱高度達800米
http://www.CRNTT.com   2024-01-12 14:34:29


　　中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，印尼火山和地質災害研究機構消息，當地時間1月12日9時44分，印尼伊布火山發生噴發，火山灰柱高度達800米，噴發持續時間為63秒。

　　（來源：央視網）

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