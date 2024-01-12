台檢方：3548人涉妨害選舉押46人

“最高檢察署”反賄選海報。（照片：“最高檢察署”網站） 中評社台北1月12日電／明天投票日，截至本月11日為止，各檢察機關偵辦妨害選舉案件共3287案、被告3548人，已起訴93案、76人；查扣不法所得合計新台幣4511萬多元，創歷次選舉查扣不法金額的最高紀錄；包括替鴻海創辦人郭台銘收取“總統”參選連署書的屏東縣議長周典論、散布假民調的中華致公黨榮譽主席徐少東等46人在押；選舉案件以賭盤佔1430件最多，赴陸旅遊涉反滲透法則有117案、被告287人。



“最高檢察署”統計，針對2024“總統”暨“立委”選舉，全台檢察機關偵辦妨害選舉案3287件、涉案3548人、羈押46人；其中境外勢力介選的反滲透法案件有117件、涉案287人。



“最高檢察署”指出，檢察機關查察妨害選舉案件，統計至昨天為止受理3287件、被告3548人，其中“選察字”192件、“選他字”2089件、“選偵字”1006件，目前有46人遭收押，已起訴93件、76名被告，查扣賭盤、連署行賄等不法所得共計新台幣4511萬餘元。



此外，今年妨害選舉案件以選舉賭盤為最大宗，多達1430件、1284人，有別於傳統賭博模式，藉由新興的虛擬貨幣下注，藉此與不公開特定人對賭。



根據“最高檢察署”統計，今年假訊息妨害選舉案件有353件、涉案335人，包括台北地檢署偵辦境外網軍散布民進黨候選人賴清德不實訊息等。



“最高檢察署”表示，境外勢力以各種面貌呈現，今年檢察機關偵辦幽靈人口案21件、39人，境外勢力的反滲透法案件有117件、涉案287人，包括前“立委”張顯耀涉反滲透法、統促黨林姓中央委員涉招攬赴中國大陸旅遊案等。



“最高檢察署”指出，今年大選境外勢力介選、假訊息、選舉賭盤案件層出不窮，已針對這3類型案件辦理選舉查察案件指引，呼籲民眾持續檢舉選舉不法，共同維護選舉秩序的公平與純正。