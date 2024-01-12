藍訴求不能接受綠白合作！侯友宜喊話柯

國民黨2024候選人侯友宜與台中市長盧秀燕合體陪台中市“立委”選將黃健豪車隊掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月12日電（記者 方敬為）大選投票倒數計時，中國國民黨候選人侯友宜今天到台中掃街拜票，對於昨天發文向民眾黨喊話，並釋出影片稱不能接受“綠白合作”受訪強調，若民眾黨主席柯文哲要跟民進黨合作，就是繼續跟黑金、貪腐、戰爭路線站在一塊，非主流民意能認同，他呼籲藍白聯合起來組成政府，打破民進黨過去人事派系分贓，用人唯才，台灣才能煥然一新。



侯友宜於12日選前最後一天到台中掃街拜票，連跑5個“立委”選區，下午與第五選區（北、北屯）選將黃健豪合體車隊掃街，台中市長盧秀燕也現身站台，行前接受媒體聯訪回應時事議題。



對於在臉書發表“致白色力量的同伴們”一文，以及在競選廣告稱不接受“綠白合作”，侯友宜說，要完成政黨輪替，請支持在野最強大的力量，國民黨侯康配完成政黨輪替、民主制衡。柯文哲如果繼續要綠白合作，就表示並不是真的希望政黨輪替，而是繼續跟黑金、貪腐、戰爭路線站在一塊，他還是希望，藍白雖然大選沒有辦法搭檔，但希望政黨輪替的選民可以用選票讓藍白合作，集中投侯康，他當選會組成聯合政府，延攬優秀人才，適才適所，好好為人民做事。

