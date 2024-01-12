選前之夜不邀馬英九為控管風險？侯友宜避答

國民黨2024候選人侯友宜與台中市“立委”候選人黃健豪車隊掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月12日電（記者 方敬為）馬英九日前接受《德國之聲》專訪表示，“就兩岸關係而言，必須相信習近平”，被民進黨大作文章。外傳中國國民黨2024候選人侯友宜要求黨主席朱立倫不要讓馬登上選前之夜舞台“風險管控”。侯今天被媒體求證，未正面回應，僅強調他的兩岸政策很清楚，就是要備戰也要避戰。民進黨卻只在乎選戰，操弄兩岸議題作為選舉的工具，他無法苟同。



侯友宜於12日選前最後一天到台中掃街拜票，連跑5個“立委”選區，下午與第五選區（北、北屯）選將黃健豪合體車隊掃街，台中市長盧秀燕也現身站台，行前接受媒體聯訪回應時事議題。



針對外傳刻意不讓馬英九現身選前之夜造勢？侯友宜表示，他的兩岸政策講得非常的清楚，就是要備戰同時要避戰，民進黨是不備戰也不避戰，只在乎選戰，尤其慣用操弄兩岸議題、戰爭作為選戰的工具，這是我們所不認同的。



侯友宜批評，賴清德的“台獨”主張讓全世界都緊張，所以請選民記得，要選擇一個能夠避戰的領導人，絕對不是引戰的“台獨”賴清德。很多戰爭的爆發都是領導人引起，絕對不是人民的問題，選擇一個讓台灣平安，能讓“中華民國”安定的侯友宜，台灣才能長治久安，人民才能夠安居樂業。



對於藝人張小燕表態支持，侯友宜說，小燕姐可說是反映人民的心聲，人民需要一個能遠離戰爭給大家安定的領導人。希望一個能好好做事，一個從基層完整歷練出來，能夠傾聽民意、解決人民痛苦的領導人。他一定不會辜負大家的期待，在剩下最後一哩路不斷衝刺，回應人們的需求。



至於鴻海創辦人郭台銘選前仍未歸隊，侯友宜說，郭台銘是警察眷屬，他則是警察出身，彼此有很多共通點，其實他與郭相處非常和睦。在選舉的過程當中，他主動向郭提出了很多的理念，都是為了“中華民國”、為了讓台灣這塊土地變得更好，相信以他與郭彼此有共同的理念，就是要團結在野所有力量，完成政黨輪替、民主制衡，這也一定是郭台銘的期盼。