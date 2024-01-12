屏東議長還在押　女兒北上喊話集中選票抗綠

國民黨屏東縣議長周典論女兒、中國國民黨中常委周孟蓉受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨屏東縣議長周典論女兒、中國國民黨中常委周孟蓉昨晚發文透露，鴻海創辦人郭台銘向她表達要集中支持國民黨侯友宜。周孟容今天下午特地搭高鐵北上，在台北車站前受訪，說昨天發文後，周典論今天又被借提，這是司法恐嚇嗎？



周孟蓉強調，集中選票對抗貪污腐敗的民進黨，這是最神聖的武器，請大家與郭台銘的初心一起下架民進黨。



周典論與周孟容過去一度力挺郭台銘參選2024，周典論更疑似涉入郭台銘參選連署書行賄案，遭羈押禁見。



周孟蓉昨晚在臉書發文表示，郭台銘去年11月25日致電給她，明確表達不會支持台灣民眾黨柯文哲，因為支持柯文哲就是保送民進黨賴清德。郭呼籲“總統”大選集中支持國民黨侯友宜。



周孟蓉今日在前國民黨中常委蕭景田陪同下現身，在台北車站門外受訪。



周孟蓉受訪全程約5分鐘，過程中一度哽咽無法說話。



周孟蓉表示，今天是選前最後一天都很忙，我因為昨天晚上發了臉書，內容大家都有看到，今天早上8時許，我的父親周典論再度被借提，我不知道這是不是司法的恐嚇，我不是十大通緝要犯，檢調來我們家的時候竟然是翻牆進來，這件事情我想問問有無違法，而且翻牆的時候，檢察官自己都還沒到。



周孟蓉表示，所以我想問問“國人”，這是正常的司法程序嗎？我更擔心我的父親，他守護“中華民國”我們不會退，也無路可退，當初我們因為郭台銘想守護台灣的召喚，我與我父親堅持與郭台銘一路走下來，所以當我們收到郭守護“中華民國”的召喚，我們不會退縮，更相信集中選票對抗貪污腐敗的民進黨，這是最神聖的武器。



周孟蓉指出，所以我要請大家，跟我們以及郭台銘的初心一起前進，一起下架民進黨。



媒體問，現在說要下架民進黨，是不是不支持柯文哲，要集中投侯友宜？



周孟蓉表示，去年11月24日大選登記截止後，郭台銘告訴我說柯文哲想找他，但是郭透過幕僚轉告柯的幕僚，如果柯想找郭，麻煩他先下南部找周典論，如果周典論願意見柯，那郭會再考慮是否見柯，以上，就這麼簡單。



最近有與郭台銘聯絡嗎？而郭台銘是去年11月向你表達集中選票挺侯，經過一個多月了，郭心意還是一樣嗎？對此周孟蓉沒有回應，轉身走回車站，媒體也一度緊跟追問，但周孟蓉都沒有回答。