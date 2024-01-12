美英為何空襲也門胡塞武裝？

中評社北京1月12日電／當地時間12日凌晨，也門境內胡塞武裝在首都薩那等地的目標遭到美國和英國的軍事打擊，美國、英國和胡塞武裝方面均予以證實。胡塞武裝表示，美英兩國將為此“付出沉重代價”。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）去年10月爆發新一輪衝突後，胡塞武裝表示將襲擊所有關聯以色列的船隻。美英為何選擇在此時對胡塞武裝發動軍事打擊？這與當前中東地區緊張局勢有何關係？



美英兩國和也門胡塞武裝怎麼說



新華社報導，美國總統拜登在美國東部時間11日發表聲明說，美軍對胡塞武裝在也門境內的多個目標進行了打擊。英國參與了打擊行動，澳大利亞、巴林、加拿大和荷蘭提供了支持。他說，打擊行動是“對胡塞武裝持續襲擊往來紅海水域國際商船的直接回應”，包括9日“針對美國船隻”的襲擊。如有必要，美國將採取進一步措施。



英國首相蘇納克在當地時間12日凌晨證實，英國空軍對也門境內胡塞武裝軍事設施發動了“針對性打擊”。“儘管國際社會一再警告，胡塞武裝仍繼續在紅海發動襲擊，包括本周針對英國和美國軍艦的襲擊。這不能容忍。”



據胡塞武裝控制的薩巴通訊社12日報導，美英兩國戰機當天凌晨空襲了胡塞武裝位於也門首都薩那、西部紅海城市荷台達和北部薩達省的多處設施。胡塞武裝說，美英兩國的空襲是“大規模侵略行為”，美英兩國將為此“付出沉重代價”。

