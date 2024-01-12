伊朗逮捕35名涉克爾曼爆炸事件嫌疑人

中評社北京1月12日電／新華社援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社11日報導，伊朗情報部門已在伊朗6個省份逮捕了與克爾曼爆炸事件有關聯的35人。



伊朗情報部當天發表聲明說，在克爾曼省、錫斯坦－俾路支斯坦省、禮薩呼羅珊省、伊斯法罕省、德黑蘭省和西阿塞拜疆省逮捕了35名嫌疑人。



聲明稱，根據調查結果，名為阿卜杜拉·塔吉基的塔吉克斯坦人是此次襲擊的主要策劃者，也是自製炸彈的專家，負責為行動提供支援。此人與為其提供掩護的婦女和兒童于2023年12月19日通過東南部邊境非法入境伊朗。



聲明還說，爆炸事件的兩名自殺式恐怖分子中，有一人名為巴濟羅夫·以色拉力，24歲，是塔吉克斯坦人。他通過社交媒體加入極端組織“伊斯蘭國”。在接受培訓後，他從東南部邊境進入伊朗。關於另一名自殺式恐怖分子身份的重要線索將在調查完成後公開。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社10日報導，伊朗內政部長艾哈邁德·瓦希迪當天說，已經逮捕了大量與爆炸襲擊事件有關的人，並發現了他們的一些裝備。



克爾曼市是伊朗遇襲身亡高級將領卡西姆·蘇萊曼尼的故鄉。3日，蘇萊曼尼遇襲身亡紀念活動在該市舉行。兩起爆炸相繼發生在蘇萊曼尼墓地附近，造成現場聚集的數百名參加紀念活動的民眾傷亡。“伊斯蘭國”4日宣稱製造了爆炸事件。



2020年1月3日，蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外遭美國無人機襲擊死亡。