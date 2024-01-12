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俄羅斯請求安理會就美英對也門空襲舉行會議
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2024-01-12 15:48:38
中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，塔斯社12日報導，俄羅斯聯邦已請求聯合國安理會於1月12日就美國和英國對也門發動空襲舉行會議。
（來源：央視網）
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