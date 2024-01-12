桃園二選區藍白合　白營美女博士力挺涂權吉

曾姸潔曾代表民眾黨參選桃園市議員落選，現職為桃園市副市長王明鉅的隨行祕書。（照片：曾姸潔臉書） 中評社桃園1月12日電（記者 盧誠輝）選前倒數一天，桃園市第二選區傳出藍白合的消息，曾代表民眾黨參選桃園市議員落選的曾姸潔，今天上午在臉書錄製短視頻呼籲柯粉與民眾黨支持者，集中選票投給中國國民黨第二選區“立委”候選人涂權吉，是否能讓藍白合示範區再加1？明天就會知道結果。



曾姸潔，台大環工所博士，曾擔任平面模特兒的她，對自己相當有自信，自稱“平鎮林志玲”，2022年曾代表民眾黨參選桃園市第八選區（平鎮區）議員，最後僅拿下5千多票成為落選頭，現任桃園市副市長王明鉅的隨行祕書。



曾姸潔今日上午在臉書發文表示，這是個小蝦米對大鯨魚的故事，敢為鄉親挺身而出力抗不完善、草草通過的SRF（固體再生燃料電廠進駐桃園科技園區）爭議，就是涂權吉。



曾姸潔說，涂權吉在市議會表現優異，認真提案，對於相親與鄉土的守護更是衝在第一線。桃園第二選區“立法委員”是個艱困的選區，感謝涂權吉議員用科學、理性、務實的問政態度把關鄉親的健康與權益。



曾姸潔並錄製短視頻公開向柯粉和民眾黨支持者呼籲，桃園第二選區大園、觀音、新屋、楊梅“立法委員”候選人，請投給4號涂權吉，拜託大家。



對此，涂權吉表示，他感謝曾姸潔的支持，能受到曾姸潔的肯定與推薦感到非常榮幸，兩人在反SRF爭議的理念一致，不管明天投票結果如何，相信藍白兩大政黨，一定還有很多議題可以攜手合作，為台灣創造更好的未來。