天災人禍考驗岸田文雄“領導力”

中評社北京1月12日電／據中國青年報報導，在2024年新年致辭時，日本首相岸田文雄大發豪言，宣稱日本今年將在全球發揮“獨有的領導力”，不承想新年伊始接連發生的天災人禍就已開始考驗起他本人的領導力。



對災難應對不力引發國民不滿



1月1日，日本石川縣發生里氏7.6級的能登半島地震，為新的一年蒙上一層陰影。據日本媒體報導，截至1月10日，能登半島地震已致該縣206人死亡、567人受傷、52人下落不明，另有3100人因交通阻斷處於孤立無援狀態。災區仍有將近5.7萬戶斷水、1.46萬戶停電，輪島市、珠洲市等地手機信號仍未完全恢復。地震造成石川縣1825棟房屋倒塌或嚴重受損，2.6萬人目前寄身避難所。受人員過於密集、安全用水難以保障等因素影響，避難所內已出現流行性疾病。



據《日本時報》報導，日本政府1月9日表示，安置災民的避難所目前已報告30例諾如感染病例。日本廣播協會（NHK）報導稱，截至1月9日下午5時，石川縣的疏散中心至少有23人新冠檢測呈陽性，至少8人流感檢測呈陽性。目前石川縣政府正在緊急確認疫情範圍並採取病毒防控措施。在災區指揮一支醫療救援隊的醫生近藤久禎1月9日晚接受NHK電視台視頻連線採訪時說，避難民眾缺乏水、食品和暖氣，他們可能會進一步受到傳染病影響。“如果再這樣下去，最壞的情況是會有大量人員死在避難設施。”



在日本，民眾在地震、洪水等自然災害發生後幸免於難，卻在避難時因生病或健康狀況惡化而死，被稱作“災害關聯死亡”。能登半島地震發生後，由於供水、供電恢復緩慢、救援阻塞，再加上降雪，災區避難民眾生活困難狀況遲遲未能得到改善，暴露出岸田政府對災難和事故應對不力。這已引發本國民眾強烈不滿。



日本廣播協會（NHK）報導稱，岸田文雄計劃最早於本周六（1月13日）訪問災區，預計他將調查災情，並確定政府需對災民採取哪些支援措施。1月11日，岸田文雄召集內閣會議，決定將能登半島地震定為“極嚴重災害”，提高國家對道路和農田修復工程的補助率，推動重建復興。

