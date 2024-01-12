美軍方終止對墜毀“魚鷹”運輸機的搜索

中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，當地時間11日美國軍方表示，終止對去年11月在日本鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀的駐日美軍“魚鷹”運輸機的搜索。



墜毀的“魚鷹”運輸機上共有8人，有7人的遺體被發現並打撈上岸，另1人的遺體始終未被發現。



（來源：央視網）