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美軍方終止對墜毀“魚鷹”運輸機的搜索
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2024-01-12 15:48:18
中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，當地時間11日美國軍方表示，終止對去年11月在日本鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀的駐日美軍“魚鷹”運輸機的搜索。
墜毀的“魚鷹”運輸機上共有8人，有7人的遺體被發現並打撈上岸，另1人的遺體始終未被發現。
（來源：央視網）
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