如何更好推動醫共體穩健發展？衛健委答問

國家衛生健康委基層司司長傅衛（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家衛生健康委基層司司長傅衛表示，對於縣域醫共體來講，一是要提高管理水平，二是要提高服務能力。希望通過這兩方面共同努力，同向發力，更好地促進緊密型縣域醫共體的良性發展，讓老百姓能夠真正從中受益。



有記者提問，開展緊密型縣域醫共體建設，牽頭醫院和衛生健康相關部門的作用都很關鍵，那麼如何促進兩方面形成合力，更好地推動醫共體穩健發展，確保群眾受益？



傅衛表示，明確行政部門和醫共體兩方面的權責，更好發揮各方合力，對建設好縣域醫共體是非常重要的。對於政府部門來說，一是要壓實監管責任。建立縣域醫共體建設推進機制，明確各單位和部門的責任，協調推動醫共體規劃建設、投入保障、人事安排、績效考核、運行監督等重大事項。其中縣級衛生健康行政部門承擔著推進機制的日常工作，要切實發揮好牽頭協調作用，組織定期開展對醫共體的考核評價，強化對醫共體的整體監管。二是完善支持政策。要落實政府的投入保障責任，中央財政通過基本公共衛生服務項目、基本藥物制度補助資金等對鄉村醫療衛生服務和機構予以支持。中央預算內投資對縣域醫共體內符合條件的項目要加大支持力度。地方政府新增財政衛生健康支出要向縣域醫共體內基層醫療衛生機構適當傾斜。還要優化人事編制和薪酬管理，實行“縣管鄉用、鄉聘村用”，落實好“兩個允許”，同時賦予縣域醫共體在編制使用、人才招聘、職稱評定等方面更多的自主權。另外，也要加強醫保和價格政策的支持和協同。剛才黃司長已經給大家作了很好的介紹。對於縣域醫共體來講，一是要提高管理水平。在堅持為群眾提供基本醫療衛生服務功能定位的基礎上，要完善內部的決策機制，整合優化資源配置，更好地體現共建共治共享，以推動“人員、技術、服務、管理”四個下沉為核心，實行人財物和行政業務等方面的統一管理，優化績效分配，更好地調動醫共體內各個成員單位和醫務人員的積極性。二是要提高服務能力。對外，要加強和城市醫院的合作，通過專家派駐、專科共建、臨床帶教、遠程協同等各種方式，來提升重點疾病治療、重大疫情應對、醫療應急處置、婦幼衛生以及中醫藥服務等各方面的能力和水平。對內，要積極拓展家庭醫生簽約服務，創新醫防融合服務，加強信息化建設，更好地推動基層檢查、上級診斷、結果互認，更好地方便群眾。牽頭醫院要向鄉鎮常年派駐臨床管理人員，協助解決好基層的問題，同時面向鄉村開展巡回醫療。希望通過這兩方面共同努力，同向發力，更好地促進緊密型縣域醫共體的良性發展，讓老百姓能夠真正從中受益。

