山西忻州尹村遺址：出土器物集中在夏代晚期

圖為2023年發掘區航拍全景。（來源：央視網） 中評社北京1月12日電／據央視新聞報導，日前，山西省考古研究院公布了山西忻州尹村遺址2023年考古發掘收穫。尹村遺址位於山西省忻州市忻府區旭來街街道尹村西北約50米的雲中河北岸台地上，該遺址南臨雲中河，北倚金銀山。東南鄰近尹村居民區，西北側臨近胡家堖流經岩口注入雲中河的季節河。該遺址是忻州地區重要的龍山至夏商時期遺址之一。



2021年尹村遺址由山西省考古研究院、忻州市文物與考古研究所、忻府區文化旅遊局共同發掘，遺址共布5×5米探方25個，發掘面積約725平方米。遺址共發掘灰坑42座，墓葬8座。2022年尹村遺址發掘面積500平方米，共布5×5米探方20個，探溝兩條。共發掘灰坑26個， 陶窑3座，甕棺葬2座，以及墓葬1座。



2023年5月4日對所選定發掘區正式用RTK進行布方，於7月1日組織當地民工進行清表、布置發掘現場。7月5日，正式發掘，至10月25日田野發掘工作基本完成。



本次發掘共布5×5米正南北向探方20個，發掘面積517.5平方米。發掘平均深度1.6～1.7米，共發掘清理遺跡共40處；其中仰韶晚期至夏代灰坑26處，編號H1－H26；夏代陶窑1座，編號Y1；宋金時期水溝2處，龍山時期壕溝1處，編號G1、G2、G3；房址1座，編號F1。早期墓葬1座，編號M8；明清時期墓葬8座，試掘一座，編號M2。從各遺跡內采集各類小件器物共151件，其中石器36件，骨器37件，陶器69件，蚌器2件，瓷器2件，符瓦2塊；鐵器1件，綠鬆石1件，買地券1塊。出土器物可辨器形：鬲、甗、豆、盆、甕、罐、斝、杯、鼎、尖底瓶、碗、甑，包含仰韶晚期至廟二、龍山晚期、夏時期。



2023年度尹村遺址發掘面積為517.5平方米，發掘區內普遍有0.4～1米的耕、擾土層，給發掘進度帶來了一定的困難。2023年度發掘中最為重要的發現為壕溝G3和“窑箅式升焰窑”樣式的Y1。為認識研究尹村遺址的不同時代的遺址的功能分區和夏商文化更迭提供翔實材料。G3內包含物比較少，從目前初步整理的情況看，時代為龍山晚期。壕溝是否封閉為環壕，還有待於進一步工作。尹村Y1這種“窑箅式升焰窑”在山西地區類似的窑址最多也見於二里頭以外的晉南地區，如垣曲商城中發掘的二裡崗文化時期的窑箅式升焰窑Y6，而在鄭州商城發掘的洛達廟類型的窑箅式升焰窑Y2也與尹村Y1多有相似。

