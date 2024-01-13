國家醫保局：統籌政策激發基層醫療機構活力

國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家醫保局醫藥管理司司長黃心宇表示，國家醫保局將統籌醫療服務價格和促進分級診療等政策，更好匹配基層醫療機構的功能定位，支持基層醫療機構發展，激發內部活力。



有記者提問，醫療服務價格政策如何支持推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設？



黃心宇表示，國家醫保局指導各省全面建立了醫療服務價格動態調整機制，持續加大醫療服務價格優化調整力度，在總體不增加群眾看病負擔的情況下，指導各地動態調整偏低的門急診診查、護理等技術勞務類項目價格，指導有關省市規範基層醫療機構一般診療費價格，均質化程度高的醫療服務項目同城同價，推進優質醫療資源下沉，統籌支持鄉村醫療機構發展。同時，我們還指導各省制定“互聯網＋”醫療服務價格政策文件，規範互聯網復診、遠程會診、遠程監測等醫療服務項目收費，促進互聯網診療向基層延伸，滿足群眾使用互聯網醫療服務的需求。



下一步，國家醫保局將統籌醫療服務價格和促進分級診療等政策，更好匹配基層醫療機構的功能定位，支持基層醫療機構發展，激發內部活力。

