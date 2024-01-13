國家中醫藥局：四方面重點推進中醫藥服務

國家中醫藥局醫政司副司長邢超（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。國家中醫藥局醫政司副司長邢超表示，在基層我們看到很多群眾都喜歡看中醫、用中藥，我們將繼續從滿足群眾需求出發，重點推進縣級中醫醫院合理組建縣域醫共體、促進縣級中醫醫院發揮龍頭帶動作用、加強縣級綜合醫院、專科醫院、婦幼保健院中醫藥工作及提升基層醫療衛生機構中醫藥服務能力等幾項工作。



有記者提問，我們知道《指導意見》對於緊密型醫共體建設中，中醫藥工作作了強調部署，請問未來如何在全面推進緊密型縣域醫共體中發揮中醫藥的作用？



邢超表示，自2019年縣域醫共體建設試點工作開展以來，國家中醫藥局和國家衛生健康委共同推動各地積極探索實踐，在縣域醫共體建設中充分發揮中醫藥特色優勢，提升中醫藥服務的可及性，促進中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。現在，在基層我們看到很多群眾都喜歡看中醫、用中藥，我們將繼續從滿足群眾需求出發，重點推進好以下幾項工作。



一是推進縣級中醫醫院合理組建縣域醫共體。發揮好縣域醫共體建設推進機制的作用，堅持中西醫並重，積極協調和推動縣域醫共體建設有關中醫藥工作。鼓勵縣級中醫醫院牽頭組建緊密型縣域醫共體，推動服務能力共提、人才梯隊共建、健康服務共管和優質服務共享。



二是促進縣級中醫醫院發揮龍頭帶動作用。加快推進縣級中醫醫院高質量發展，突出中醫特色專科優勢，提升服務能力和管理效能。推動中醫藥優質資源下沉、共享，深化三級中醫醫院對口幫扶，加強縣級中醫醫院對基層醫療衛生機構的培訓指導，發揮好縣級中醫醫院在縣域中醫醫療、預防保健、特色康復、人才培養、適宜技術推廣和中醫藥健康宣教中的龍頭作用。



三是加強縣級綜合醫院、專科醫院、婦幼保健院中醫藥工作。持續強化這些醫院的中醫臨床科室和中藥房建設，完善中醫藥服務功能，擴大中西醫結合服務供給，提升中醫藥服務能力和中西醫結合診療水平。