四川瀘縣：四方面推進緊密型縣域醫共體建設

四川省瀘州市瀘縣人民政府副縣長馬晉宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月13日電（記者 李子寧）國家衛生健康委1月12日召開新聞發布會，介紹全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設有關情況，並回答媒體提問。四川省瀘州市瀘縣人民政府副縣長馬晉宇表示，四年來，我們的醫共體建設，我們感受最深的是，醫共體建設是推進分級診療的有力抓手，群眾的滿意是根本，頂層設計是關鍵，部門合力是重點，利益聯結是基礎，能力提升是核心。



有記者提問，緊密型縣域醫共體，縣域是主體，“緊密”是關鍵，請問瀘縣做了哪些工作？有什麼工作體會？



馬晉宇表示，瀘縣是2019年啟動了緊密型縣域醫共體的改革試點工作，並在2021年被確定為全國基層衛生健康綜合試驗區，在國家、省、市各級的關心指導下，我們緊盯“緊密”這個關鍵，開展了相關工作。



一是做到責任緊密。我們印發了醫共體責權清單，明確了醫共體管委會、衛健局、醫共體總院、分院四方權責，做到權責一致；並以醫共體為整體進行考核，考核的結果和目標績效掛鈎，提升了大家的積極性。



二是做到管理緊密。我們以省衛健委等六聯合印發的關於醫共體人員、編制、崗位、經費、管理、財務、信息和藥品等“八統一”為遵循，建立了醫共體“編制池”，探索崗編適度分離的改革，推進醫共體人員的統一使用管理；我們還設立了財務管理中心，完善了相關財務制度，推進財務統一管理；設立行政後勤中心，推動行政後勤物資集中統一採購，推進物資的統一管理。



三是做到服務緊密。我們通過巡回坐診、教學查房、疑難病例分析討論、業務培訓、督導考核“五位一體”，以及院科共建等活動，開展了人員、技術、服務和管理“四下沉”工作，促進基層醫療衛生機構的能力提升。我們還依托消毒供應、臨床檢驗、心電診斷、遠程會診、醫療質量、病理檢驗等“六大業務”中心，定期開展質量控制，推動連續性服務模式的落地。2023年，瀘縣醫共體各分院向總院轉診患者同比上升13%，總院向分院轉診患者同比上升61%，總院為分院提供了遠程會診249人次、影像診斷7631人次、心電診斷24487人次，有效補齊了基層診療能力不足的短板。